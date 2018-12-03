НБУ упростил условия экстренной поддержки банков

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Банкам облегчили условия доступа к рефинансированию во время кризиса

Национальный банк своим постановлением от 27 ноября 2018 года №128 облегчил доступ банков к экстренной поддержки ликвидности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, упрощение имеет целью обеспечение финансовой стабильности и будет способствовать уменьшению временных и финансовых затрат банков.

В частности, утверждены следующие изменения:

- отменены требования о предоставлении банком финансовой модели развития;

- отсрочено требование о предоставлении отчета об оценке недвижимого имущества до момента возникновения потребности в кредите (ранее - уже на этапе заключения генерального договора с НБУ);

- отменены требования о предоставлении отчета об оценке стоимости имущественных прав по кредитам юридических лиц на этапе заключения генерального договора;

- продлен срок действия отчета об оценке имущества с 3 до 6 месяцев до дня его представления в НБУ;

- сокращено время проверки соответствия субъектов оценочной деятельности установленным критериям.

Кроме того, обновленной процедурой определены признаки неприемлемости недвижимого имущества для передачи в залог НБУ. Это, в частности, недвижимое имущество за пределами областных и районных центров (кроме целостных имущественных комплексов, объектов производственной или складской недвижимости), незастроенные земельные участки за пределами Киева, Днепра, Одессы, Харькова и Львова, убыточные имущественные комплексы и недвижимость, эксплуатация которого не приносит доход. Неприемлемой также будет считаться недвижимость, характеристики которой не соответствуют данным технической документации, объекты в аварийном состоянии и прочее.

Напомним, 3 декабря Национальный банк Украины (НБУ) утвердил Стратегию макропруденциальной политики, в которой описаны шаги центробанка для обеспечения финансовой стабильности в стране.

Первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова 3 декабря заявила, что состояние банковской системы Украины в настоящее время стабильное, а военное положение на нее не повлияло.