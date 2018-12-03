НБУ спростив умови екстреної підтримки банків

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Банкам полегшили умови доступу до рефінансування під час кризи

Національний банк своєю постановою від 27 листопада 2018 року №128 полегшив доступ банків до екстреної підтримки ліквідності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, спрощення має на меті забезпечення фінансової стабільності і сприятиме зменшенню часових та фінансових витрат банків.

Зокрема, затверджені такі зміни:

- скасовано вимоги щодо надання банком фінансової моделі розвитку;

- відстрочено вимоги щодо надання звіту про оцінку нерухомого майна до моменту виникнення потреби у кредиті (раніше - вже на етапі укладання генерального договору з НБУ);

- скасовано вимоги щодо надання звіту про оцінку вартості майнових прав за кредитами юридичних осіб на етапі укладання генерального договору;

- подовжено термін дії звіту про оцінку майна з 3 до 6 місяців до дня його подання до НБУ;

- скорочено час перевірки відповідності суб’єктів оціночної діяльності встановленим критеріям.

Крім того, оновленою процедурою визначені ознаки неприйнятності нерухомого майна для передачі в заставу НБУ. Це, зокрема, нерухоме майно поза межами обласних та районних центрів (крім цілісних майнових комплексів, об’єктів виробничої або складської нерухомості), незабудовані земельні ділянки поза межами Києва, Дніпра, Одеси, Харкова і Львова, збиткові майнові комплекси та нерухомість, експлуатація якої не приносить дохід. Неприйнятною також вважатиметься нерухомість, характеристики якої не відповідають даним у технічній документації, об’єкти в аварійному стані тощо.

Нагадаємо, 3 грудня Національний банк України (НБУ) затвердив Стратегію макропруденційної політики, в якій описані кроки центробанку для забезпечення фінансової стабільності в країні.

Перший заступник глави Національного банку Катерина Рожкова 3 грудня заявила, що стан банківської системи України на даний час стабільний, а воєнний стан на неї не вплинув.