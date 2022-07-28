UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ упростил процедуры для кредитных союзов на время войны: кого это коснется

Фото: НБУ упростил процедуры для кредитных союзов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины ввел для кредитных союзов возможность упрощенного порядка отзыва (аннулирования) лицензий. Решение принято с учетом негативного влияния войны на рынок кредитной кооперации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, возможностью смогут воспользоваться во время действия военного положения кредитные союзы, которые не имеют обязательств по договорам о привлечении взносов (вкладов) своих членов на депозитные счета.

Исключение информации о кредитном союзе из государственного реестра финансовых учреждений также будет происходить в упрощенном порядке.

Для аннулирования лицензий и исключения из реестра кредитный союз должен подать в НБУ следующие документы:

  • заявление об отзыве (аннулировании) лицензий и исключении сведений о кредитном союзе из Реестра;
  • план выхода с рынка финансовых услуг;
  • финансовую отчетность на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи кредитным союзом соответствующего заявления;
  • другие документы (по требованию регулятора).

Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, в том числе кредитных союзов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины