НБУ упростил процедуры для кредитных союзов на время войны: кого это коснется

По данным пресс-службы, возможностью смогут воспользоваться во время действия военного положения кредитные союзы, которые не имеют обязательств по договорам о привлечении взносов (вкладов) своих членов на депозитные счета.

Исключение информации о кредитном союзе из государственного реестра финансовых учреждений также будет происходить в упрощенном порядке.

Для аннулирования лицензий и исключения из реестра кредитный союз должен подать в НБУ следующие документы: