НБУ спростив процедури для кредитних спілок на час війни: кого це торкнеться

За даними прес-служби, можливістю зможуть скористатися під час дії воєнного стану кредитні спілки, які не мають зобов’язань за договорами про залучення внесків (вкладів) своїх членів на депозитні рахунки.

Виключення інформації про кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ також відбуватиметься у спрощеному порядку.

Для анулювання ліцензій та виключення з Реєстру кредитна спілка має подати до НБУ такі документи: