НБУ спростив процедури для кредитних спілок на час війни: кого це торкнеться

Національний банк України запровадив для кредитних спілок можливість спрощеного порядку відкликання (анулювання) ліцензій. Рішення прийняте з урахуванням негативного впливу війни на ринок кредитної кооперації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
За даними прес-служби, можливістю зможуть скористатися під час дії воєнного стану кредитні спілки, які не мають зобов’язань за договорами про залучення внесків (вкладів) своїх членів на депозитні рахунки.
Виключення інформації про кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ також відбуватиметься у спрощеному порядку.
Для анулювання ліцензій та виключення з Реєстру кредитна спілка має подати до НБУ такі документи:
Нагадаємо, Національний банк України з 1 липня 2020 року прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг, у тому числі кредитних спілок.
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