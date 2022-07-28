НБУ упростил процедуры для кредитных союзов на время войны: кого это коснется
Национальный банк Украины ввел для кредитных союзов возможность упрощенного порядка отзыва (аннулирования) лицензий. Решение принято с учетом негативного влияния войны на рынок кредитной кооперации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
По данным пресс-службы, возможностью смогут воспользоваться во время действия военного положения кредитные союзы, которые не имеют обязательств по договорам о привлечении взносов (вкладов) своих членов на депозитные счета.
Исключение информации о кредитном союзе из государственного реестра финансовых учреждений также будет происходить в упрощенном порядке.
Для аннулирования лицензий и исключения из реестра кредитный союз должен подать в НБУ следующие документы:
- заявление об отзыве (аннулировании) лицензий и исключении сведений о кредитном союзе из Реестра;
- план выхода с рынка финансовых услуг;
- финансовую отчетность на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи кредитным союзом соответствующего заявления;
- другие документы (по требованию регулятора).
Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, в том числе кредитных союзов.
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