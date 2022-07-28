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НБУ спростив процедури для кредитних спілок на час війни: кого це торкнеться

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Україна, Четвер 28 липня 2022 12:44
НБУ спростив процедури для кредитних спілок на час війни: кого це торкнеться Фото: НБУ спростив процедури для кредитних спілок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України запровадив для кредитних спілок можливість спрощеного порядку відкликання (анулювання) ліцензій. Рішення прийняте з урахуванням негативного впливу війни на ринок кредитної кооперації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, можливістю зможуть скористатися під час дії воєнного стану кредитні спілки, які не мають зобов’язань за договорами про залучення внесків (вкладів) своїх членів на депозитні рахунки.

Виключення інформації про кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ також відбуватиметься у спрощеному порядку.

Для анулювання ліцензій та виключення з Реєстру кредитна спілка має подати до НБУ такі документи:

  • заяву про відкликання (анулювання) ліцензій та виключення відомостей про кредитну спілку з Реєстру;
  • план виходу з ринку фінансових послуг;
  • фінансову звітність на останню звітну дату, що передує дню подання кредитною спілкою відповідної заяви;
  • інші документи (на вимогу регулятора).

Нагадаємо, Національний банк України з 1 липня 2020 року прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг, у тому числі кредитних спілок.

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