НБУ уменьшил курс золота до 328,58 тыс. гривен за 10 унций

Золото подешевело на 0,9%

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем уменьшил курс золота на 0,9% до 328,58 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 328 584,39 грн за 10 тройских унций (-2845,00 грн или -0,9%);

Серебро – 4 247,20 грн за 10 тройских унций (+48,55 грн);

Платина – 222 515,87 грн за 10 тройских унций (+2542,93 грн);

Палладий – 252 918,51 грн за 10 тройских унций (+4333,34 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.