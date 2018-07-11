НБУ знизив курс золота до 328,58 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало на 0,9%

Національний банк України (НБУ) на 11 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зменшив курс золота на 0,9% до 328,58 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 328 584,39 грн за 10 тройських унцій (-2845,00 грн або -0,9%);

Срібло – 4 247,20 грн за 10 тройських унцій (+48,55 грн);

Платина – 222 515,87 грн за 10 тройських унцій (+2542,93 грн);

Паладій – 252 918,51 грн за 10 тройських унцій (+4333,34 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.