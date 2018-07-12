НБУ знизив курс золота до 327,84 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало на 0,2%

Національний банк України (НБУ) на 12 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зменшив курс золота на 0,2% до 327,84 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 327 840,69 грн за 10 тройських унцій (-743,70 грн або -0,2%);

Срібло – 4 187,00 грн за 10 тройських унцій (-60,20 грн);

Платина – 221 095,76 грн за 10 тройських унцій (-1420,11 грн);

Паладій – 249 158,92 грн за 10 тройських унцій (-3759,59 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.