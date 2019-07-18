НБУ улучшил прогноз по международным резервам Украины

Национальный банк улучшил прогноз по объему международных резервов на конец 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сегодня пресс-службу НБУ.

Согласно новому прогнозу, резервы составят 21,7 млрд долларов. При этом в апреле НБУ прогнозировал 21,2 млрд долларов резервов.

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Напомним, международные резервы Украины в июне выросли на 6,4% (на 1,23 млрд долларов) до 20,63 млрд долларов.

Отметим, глава НБУ Яков Смолий 6 июня сообщил, что Национальный банк намерен пересмотреть прогноз уровня международных резервов на конец 2019 года.

В конце апреля 2019 года Национальный банк Украины прогнозировал, что объем резервов будет находиться на уровне 21-22 млрд долларов на прогнозном горизонте. Этот прогноз был обусловлен предположением, что Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом.

Напомним, по данным НБУ, в июне на валютном рынке сохранялась благоприятная ситуация. Этому, среди прочего, способствовало преобладание предложения иностранной над спросом на нее, в том числе на наличном сегменте рынка. В результате официальный обменный курс гривны к доллару и евро в июне к маю укрепился (на 2,6% и 0,6% соответственно).