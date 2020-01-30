НБУ поліпшив прогноз щодо інфляції

Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

Зростання цін в Україні сповільниться

Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін у 2020 році складе 4,8%. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

За оцінками НБУ, уповільнення інфляції в Україні продовжується. Протягом більшої частини 2020 року вона буде нижче цільового діапазону 5% ± 1 в. п.

"Проте в IV кварталі вона прискориться і складе 4,8% за підсумками поточного року. Відповідно, в кінці року вона повернеться в цільовий діапазон", - сказав Смолій.

За його словами, у 2020 році дещо вище, ніж у минулому році, будуть темпи зростання адміністративно регульованих цін, насамперед через подальше приведення акцизів на тютюнові вироби до європейського рівня.

"У 2021-2022 році інфляція внаслідок пом'якшення монетарної політики буде перебувати на рівні середньострокової цілі 5% ± 1 в.п.", - сказав він.

Нагадаємо, раніше НБУ прогнозував, що інфляція увійде в цільовий діапазон центробанку (5,0% +-1 п. п.) наприкінці 2020 року. На 2021 рік НБУ також прогнозував інфляцію 5,0%.

У прогнозі Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, який закладено в державний бюджет на 2020 рік, очікується інфляція на рівні 5,5% (грудень до грудня).

Зазначимо, що споживчі ціни в Україні у грудні 2019 року порівняно з листопадом знизилися на 0,2%. За даними Державної служби статистики, за рік (грудень до грудня) інфляція склала 4,1%.