Цены на жилье в Украине растут в два раза быстрее инфляции

Фото: Жилой дом (Виталий Носач, РБК-Украина)

Быстрее всего дорожают однокомнатные квартиры на вторичном рынке

В IV квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,6%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, цены на квартиры на первичном рынке выросли на 7,9%, на вторичном - на 8,9%.

За год однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 7,4%, на вторичном - на 11,1%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 8,1%, на вторичном - на 9,8%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 9,1%, на вторичном - на 5,9%.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем цены снизились на 0,2%. По данным Государственной службы статистики, за год (декабрь к декабрю) инфляция составила 4,1%.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2019 год по Украине выросла на 10,4% с 3 352 до 3 701 грн. На первом месте по стоимости аренды город - Киев - 7 538 грн. Далее идут Одесская область (5 429 грн) и Львовская области - 4 706 грн.