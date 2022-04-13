ru ua
Ср, 13 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НБУ укрепил гривну к евро и злотому: курсы валют на 13 апреля

Новина українською →
Украина, Среда 13 апреля 2022 11:01
НБУ укрепил гривну к евро и злотому: курсы валют на 13 апреля Фото: курс евро снижается (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины установил официальный на уровне 31,78 гривен за евро. Это на 12 копеек меньше, чем в предыдущий день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Кроме того, польский злотый подешевел на 3 копейки до составляет 6,83 гривен за злотый, британский фунт стерлингов на 3 копейки 38,09 гривен.

Средние курсы валют по Украине в банках и обменных пунктах составляют:

  • Доллар: покупка - 29,80 грн, продажа - 30,90 грн,
  • Евро: покупка - 32,70 грн, продажа - 34,00 грн,
  • Злотый: покупка - 7,20 грн, продажа - 7,50 грн,
  • Фунт стерлингов: покупка - 39,10 грн, продажа - 43,00 грн.

При этом продажа валюты запрещена, купить можно только по неофициальным каналам.

Отметим, НБУ 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. В то же время, с 23 марта НБУ начал рассчитывать курсы других валют на основе данных международных торгов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс евро
NEWS
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Голодная планета. Или чем война России против Украины угрожает миру
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Голодная планета. Или чем война России против Украины угрожает миру