НБУ укрепил гривну к евро и злотому: курсы валют на 13 апреля

Национальный банк Украины установил официальный на уровне 31,78 гривен за евро. Это на 12 копеек меньше, чем в предыдущий день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Кроме того, польский злотый подешевел на 3 копейки до составляет 6,83 гривен за злотый, британский фунт стерлингов на 3 копейки 38,09 гривен.

Средние курсы валют по Украине в банках и обменных пунктах составляют:

Доллар: покупка - 29,80 грн, продажа - 30,90 грн,

Евро: покупка - 32,70 грн, продажа - 34,00 грн,

Злотый: покупка - 7,20 грн, продажа - 7,50 грн,

Фунт стерлингов: покупка - 39,10 грн, продажа - 43,00 грн.

При этом продажа валюты запрещена, купить можно только по неофициальным каналам.

Отметим, НБУ 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. В то же время, с 23 марта НБУ начал рассчитывать курсы других валют на основе данных международных торгов.