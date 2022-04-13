НБУ зміцнив гривню до євро і злотого: курси валют на 13 квітня

Національний банк України встановив офіційний на рівні 31,78 гривень за євро. Це на 12 копійок менше, ніж у попередній день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Крім того, Польський злотий подешевшав на 3 копійки до 6,83 гривень за злотий, Британський фунт стерлінгів на 3 копійки 38,09 гривень.

Середні курси валют по Україні в банках і обмінних пунктах складають:

Долар: купівля - 29,80 грн, продаж-30,90 грн,

Євро: купівля - 32,70 грн, продаж-34,00 грн,

Злотий: купівля - 7,20 грн, продаж-7,50 грн,

Фунт стерлінгів: купівля - 39,10 грн, продаж - 43,00 грн.

При цьому продаж валюти заборонена, купити можна тільки по неофіційних каналах.

Зазначимо, НБУ 24 лютого зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар. Водночас, з 23 березня НБУ почав розраховувати курси інших валют на основі даних міжнародних торгів.