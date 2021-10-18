Экономика Украины восстанавливается в два раза медленнее, чем падала в 2020 году

По оценке Минэкономики, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за январь-август 2021 года составил 2,9%. Это в два раза меньше, чем падение за аналогичный период прошлого года (5,7%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства .

"Наличный восстановительный рост не позволяет говорить о полноценном посткризисном оздоровлении экономики, для этого необходимо больше времени", - говорится в сообщении.

Кроме того, по отметили в Минэкономики, внутреннее восстановление экономики находится еще и под влиянием глобальных изменений и рисков.

"Так, обострение политических и экономических отношений между отдельными странами, злоупотребление РФ доминирующей позицией на рынке газа и соответственно существенное влияние на уровень цен, а также распространение новой волны в мире мутировавшего штамма коронавируса продолжает давить на восстановление экономик мира и Украины в том числе", - добавили в министерстве.