НБУ ухудшил ожидания по восстановлению экономики Украины

Как отметил Лепушинский, ожидания ухудшены по нескольким причинам.

"Первое - это худшие результаты первого полугодия, которые уже зафиксированы. Во-вторых, это карантинные ограничения, которые естественно будут ограничивать экономическую активность, особенно в секторе услуг. В-третьих, это высокая стоимость энергоносителей, которая будет отображаться на отдельных отраслях, в частности, в химические промышленности", - сказал он.

В качестве четвертого фактора Лепушинский назвал общемировые процессы, связанные с тем, что введенные карантинные ограничения вызвали нехватку комплектующих.

В НБУ прогнозируют, что экономика Украины в последующие годы будет расти темпами около 4%, добавил он.