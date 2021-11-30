НБУ погіршив очікування щодо відновлення економіки України

Як зазначив Лепушинський, очікування погіршені через декілька причин.

"Перше - це гірші результати першого півріччя, які вже зафіксовані. По-друге, це карантинні обмеження, які природньо обмежуватимуть економічну активність, особливо в секторі послуг. По-третє, це висока вартість енергоносіїв, яка відображуватиметься на окремих галузях, зокрема, в хімічні промисловості", - сказав він.

У якості четвертого фактору Лепушинський назвав загальносвітові процеси, пов'язані з тим, що введені карантинні обмеження викликали нестачу комплектуючих.

У НБУ прогнозують, що економіка України у наступні роки зростатиме темпами близько 4%, додав він.