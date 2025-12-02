НБУ трохи знизив курс долара на 3 грудня

Валютні інтервенції НБУ

У листопаді Національний банк продав валюти на міжбанківському валютному ринку на суму 2,887 млрд доларів, що на 1% нижче від обсягу продажів місяцем раніше. Купівля валюти залишається на колишньому низькому рівні - близько одного мільйона доларів.

Зазначивши, що в грудні 2024 року обсяг продажу валюти НБУ становив 5,284 млрд доларів.

Динаміку курсу ЄЦБ

З 1 січня до 1 грудня офіційний курс долара до євро Європейського центрального банку знизився майже на 13% з 0,97 до 0,86 євро. Протягом цього періоду мінімальне значення курсу становило 0,84 євро, максимальне - 0,98 євро і середнє - 0,89 долара.

Курс долара почав нове падіння з третьої декади листопада, з 20 листопада по 1 листопада він знизився на 0,1 долара.