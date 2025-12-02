НБУ немного снизил курс доллара на 3 декабря

Валютные интервенции НБУ

В ноябре Национальный банк продал валюты на межбанковском валютном рынке на сумму 2,887 млрд долларов, что на 1% ниже объема продаж месяцем ранее. Покупка валюты остается на прежнем низком уровне – около одного миллиона долларов.

Отметив, что в декабре 2024 года объем продажи валюты НБУ составлял 5,284 млрд долларов.

Динамику курса ЕЦБ

С 1 января по 1 декабря официальный курс доллара к евро Европейского центрального банка снизился почти на 13% с 0,97 до 0,86 евро. На протяжение этого периода минимальное значение курса составляло 0,84 евро, максимальное – 0,98 евро и среднее – 0,89 долара.

Курс доллара начал новое падение с третьей декады ноября, с 20 ноября по 1 ноября он снизился на 0,1 доллара.