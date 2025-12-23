НБУ трохи знизив курс долара

Офіційний курс долара на 24 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1003 гривень за 1 долар (-0,05 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 49,6363 гривень за 1 євро (+0,15 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку курс долара в результаті торгів 22 грудня знизився на 17 копійок - до 42,02-42,05 гривень (купівля-продаж), а курс євро зменшився на 5 копійок - до 49,42-49,45 гривень (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку середній курс продажу долара сьогодні порівняно зі значенням 22 грудня впав на 6 копійок і становить 42,36 гривні, водночас курс продажу євро зріс на 6 копійок - до 49,92 гривні. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 41,84 і 49,29 гривень відповідно.