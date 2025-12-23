НБУ немного снизил курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне – на 5 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 24 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,1003 гривен за 1 доллар (-0,05 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составляет 49,6363 гривен за 1 евро (+0,15 грн).
bank.gov.ua
На межбанке курс долара в результате торгов 22 декабря снизился на 17 копеек – до 42,02-42,05 гривен (покупка-продажа), а курс евро уменьшился на 5 копеек – до 49,42-49,45 гривен (покупка-продажа).
udinform.com
На наличном рынке средний курс продажи доллара сегодня по сравнению со значением 22 декабря упал на 6 копеек и составляет 42,36 гривен, при этом, курс продажи евро вырос на 6 копеек – до 49,92 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 41,84 и 49,29 гривен соответственно.
Курс доллара в обменниках на протяжении этого года практически не изменился. 1 января средние курсы покупки и продажи валюты США составляли 41,77 и 42,49 гривен, к 23 декабря курсы достигли 41,83 и 42,35 гривен соответственно.
Стоимость евро на наличном рынке повторила растущую динамику официального курса. В начале года средний курс покупки евро составлял 43,55 гривен, а курс продажи – 44,37 гривен. К 1 июня эти курсы выросли на 3,1-3,2 гривен – до 46,75 и 47,5 гривен соответственно, к началу сентября стоимость евро добавила еще 1,2 гривны и курс покупки увеличился до 48 гривен, а курс продажи – 48,69 гривен. По состоянию на 23 декабря средний курс покупки-продажи евро составлял 49,29-49,92 гривен.