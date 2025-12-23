НБУ немного снизил курс доллара

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс доллара на 24 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,1003 гривен за 1 доллар (-0,05 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 49,6363 гривен за 1 евро (+0,15 грн).

bank.gov.ua

На межбанке курс долара в результате торгов 22 декабря снизился на 17 копеек – до 42,02-42,05 гривен (покупка-продажа), а курс евро уменьшился на 5 копеек – до 49,42-49,45 гривен (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара сегодня по сравнению со значением 22 декабря упал на 6 копеек и составляет 42,36 гривен, при этом, курс продажи евро вырос на 6 копеек – до 49,92 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 41,84 и 49,29 гривен соответственно.