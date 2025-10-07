НБУ трохи знизив курс долара

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні - на 2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 8 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3158 гривень за 1 долар (-0,03 грн). bank.gov.ua Офіційний курс євро становить 48,1742 гривень за 1 євро (-0,10 грн). bank.gov.ua На міжбанку сьогодні курс зріс на 2 копійки до 41,3-41,33 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 7 жовтня. udinform.com На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 7 жовтня знизився на 2 копійки до 41,50 гривень, водночас курс продажу євро знизився на 7 копійок - до 48,71 гривень.