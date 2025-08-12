UA

НБУ трохи знизив курс долара

Фото: Курс долара знизився на 2 копійки (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні, зниження відбулося невелике - на 2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 13 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4268 гривень за 1 долар (-0,0222 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 48,0758 гривень за 1 євро (+0,1211 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 9 копійок до 41,47-41,50 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям 12 серпня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара знизився на 1 копійку до 41,65 гривень, курс євро зменшився на 10 копійок до 48,53 гривень.

Офіційний курс євро

За інформацією НБУ, офіційний курс євро з початку цього року зріс на 10% - з 43,69 до 48,08 гривень за 1 євро. Найбільший стрибок курс відбувся з початку березня (43,11 гривень) до початку липня (48,98 гривень). Голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю для РБК-Україна повідомив, що питання переходу від долара до євро як курсоутворюючої валюти - це питання тривалої перспективи, на сьогодні регулятор детально вивчає ситуацію.

