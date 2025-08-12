НБУ немного снизил курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне, снижение произошло небольшое – на 2 копейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 13 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,4268 гривен за 1 доллар (-0,0222 грн).
Официальный курс евро составляет 48,0758 гривен за 1 евро (+0,1211 грн).
На межбанке сегодня курс вырос на 9 копеек до 41,47-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием 12 августа.
На наличном рынке курс доллара снизился на 1 копейку до 41,65 гривен, курс евро уменьшился на 10 копеек до 48,53 гривен.
По информации НБУ, официальный курс евро с начала этого года вырос на 10% - с 43,69 до 48,08 гривен за 1 евро. Наибольший скачок курс произошел с начала марта (43,11 гривен) до начала июля (48,98 гривен). Глава НБУ Андрей Пышный в интервью для РБК-Украина сообщил, что вопрос перехода от доллара к евро как курсообразующей валюте – это вопрос длительной перспективы, на сегодня регулятор детально изучает ситуацию.