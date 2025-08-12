НБУ немного снизил курс доллара

Официальный курс доллара на 13 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,4268 гривен за 1 доллар (-0,0222 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 48,0758 гривен за 1 евро (+0,1211 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 9 копеек до 41,47-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием 12 августа.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара снизился на 1 копейку до 41,65 гривен, курс евро уменьшился на 10 копеек до 48,53 гривен.