RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

НБУ немного снизил курс доллара

Фото: Курс доллара снизился на 2 копейки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне, снижение произошло небольшое – на 2 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 13 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,4268 гривен за 1 доллар (-0,0222 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 48,0758 гривен за 1 евро (+0,1211 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 9 копеек до 41,47-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием 12 августа.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара снизился на 1 копейку до 41,65 гривен, курс евро уменьшился на 10 копеек до 48,53 гривен.

Официальный курс евро

По информации НБУ, официальный курс евро с начала этого года вырос на 10% - с 43,69 до 48,08 гривен за 1 евро. Наибольший скачок курс произошел с начала марта (43,11 гривен) до начала июля (48,98 гривен). Глава НБУ Андрей Пышный в интервью для РБК-Украина сообщил, что вопрос перехода от доллара к евро как курсообразующей валюте – это вопрос длительной перспективы, на сегодня регулятор детально изучает ситуацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара