НБУ трохи підвищив курс долара

Фактори на валютному ринку в грудні

Протягом 8-14 грудня на валютний ринок продовжать впливати такі фактори, як складна ситуація в енергетиці (відключення світла підживлюють попит на валюту), а також інфляційні очікування, вважає директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Ще одним фактором нестабільності буде невизначеність обсягу макрофінансової допомоги у 2026 році. Водночас позитивний вплив на курс чинитиме рекордне зростання золотовалютних резервів НБУ, які перевищили 50 млрд доларів. Регулятор зберігає присутність на міжбанківському ринку та утримує ситуацію під контролем, додав експерт.