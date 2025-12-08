НБУ немного повысил курс доллара

Официальный курс доллара на 9 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,0700 гривен за 1 доллар (+0,01 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 49,0242 гривен за 1 евро (+0,06 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс снизился на 9-10 копеек – до 42,08-42,11 гривен за доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 8 декабря.

udinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара по сравнению со значением 5 декабря не изменился и составляет 42,37 гривен, при этом, курс продажи евро снизился на 2 копейки – до 49,42 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 41,84 и 48,82 гривен соответственно.