НБУ трохи опустив курс долара на 17 листопада

Осіння девальвація гривні

Офіційний курс гривні до долара з початку жовтня знизився на 2,2%, за період з 1 жовтня до 17 листопада вартість долара збільшилася з 41,14 до 42,04 гривень. При цьому, курс євро залишається відносно стабільним. За цей же період євро подорожчало на 1,4% - 48,98 гривень.

Курс долара на міжбанківському валютному ринку з 1 жовтня до 14 листопада знизився на майже 2% - з 41,22 - 41,25 (курс купівлі та продажу) до 42,01 - 42,04 гривні.

Проте директор корпоративного аналізу інвестиційної компанії ICU Олександр Мартиненко в прогнозі від 12 листопада повідомив, що на сьогодні гривня - стабільна, оскільки НБУ своїми інтервенціями на міжбанківському ринку задовольнив надлишковий попит.

Також міжнародна фінансова допомога забезпечує НБУ рекордною кількістю резервів. Цю допомогу може посилити репараційний кредит від країн ЄС розміром 140 млрд доларів.

"Згідно з нашими оцінками, резерви НБУ на кінець цього і в наступному році перевищать 50 млрд доларів", - сказав Олександр Мартиненко.