НБУ немного опустил курс доллара на 17 ноября

Осенняя девальвация гривны

Официальный курс гривны к доллару с начала октября снизился на 2,2%, за период с 1 октября по 17 ноября стоимость доллара увеличилась с 41,14 до 42,04 гривен. При этом, курс евро остается относительно стабильным. За этот же период евро подорожало на 1,4% - 48,98 гривен.

Курс доллара на межбанковском валютном рынке с 1 октября по 14 ноября снизился на почти 2% - с 41,22 - 41,25 (курс покупки и продажи) до 42,01 – 42,04 гривны.

Тем не менее, директор корпоративного анализа инвестиционной компании ICU Александр Мартыненко в прогнозе от 12 ноября сообщил, что на сегодня гривна – стабильная, так как НБУ свои интервенциями на межбанковском рынке удовлетворил избыточный спрос.

Также международная финансовая помощь обеспечивает НБУ рекордны количеством резервов. Эту помощь может усилить репарационный кредит от стран ЕС размером 140 млрд долларов.

"Согласно нашим оценкам, резервы НБУ на конец этого и в следующем году превысят 50 млрд долларов", - сказал Александр Мартыненко.