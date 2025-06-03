НБУ тримає міцну гривню: що буде з курсом долара у найближчі місяці

Національний банк України тримає стабільний курс гривні до долара тривалий час. Центробанк не буде міняти політику у найближчі місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU.
Як зазначається в огляді, за підсумками минуло тижня НБУ залишив офіційний курс гривні майже незмінним 41,53 грн/долар і ослабив його за підсумками травня на 0,13%. Готівковий курс у системно важливих банках також залишився майже незмінним на рівні 41,2-41,7 грн/долар.
Минулого тижня дефіцит валюти зріс саме на міжбанківському ринку, на який опосередковано міг вплинути вихідний у США в понеділок, оскільки пропозиція валюти могла частково зміститися в часі на попередній тиждень. Водночас у роздрібному сегменті чиста купівля зменшилася майже удвічі до 14 млн доларів, пишуть аналітики ICU.
Інтервенції НБУ минулого тижня склали 653 млн доларів, що лише на 6% більше попереднього тижня і на 7% більше середньотижневого обсягу з початку повномасштабної війни.
"Національний банк компенсує дефіцит валюти, дозволяючи лише незначне ослаблення курсу гривні як за тиждень, так і в травні. На нашу думку, він не поспішатиме відмовлятися від політики міцної гривні й у найближчі місяці", - йдеться в огляді.
Статистика НБУ свідчить, що попит на валюту в травні від населення залишався мінімальним. Українці за місяць купили в банках лише 250 млн доларів, хоча на початку року ця сума перевищувала 1 млрд доларів.
На міжбанківському валютному ринку НБУ збільшив інтервенції в травні на 30% до 2,9 млрд доларів.
Курс залишається стабільним вже чотири місяці та на 3 червня становить 41,61 грн/долар.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.