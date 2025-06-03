НБУ держит крепкую гривну: что будет с курсом доллара в ближайшие месяцы

Национальный банк Украины держит стабильный курс гривны к доллару длительное время. Центробанк не будет менять политику в ближайшие месяцы.

Как отмечается в обзоре, по итогам прошло недели НБУ оставил официальный курс гривны почти неизменным 41,53 грн/доллар и ослабил его по итогам мая на 0,13%. Наличный курс в системно важных банках также остался почти неизменным на уровне 41,2-41,7 грн/доллар.

На прошлой неделе дефицит валюты вырос именно на межбанковском рынке, на который опосредованно мог повлиять выходной в США в понедельник, поскольку предложение валюты могло частично сместиться во времени на предыдущую неделю. В то же время в розничном сегменте чистая покупка уменьшилась почти вдвое до 14 млн долларов, пишут аналитики ICU.

Интервенции НБУ на прошлой неделе составили 653 млн долларов, что лишь на 6% больше предыдущей недели и на 7% больше средненедельного объема с начала полномасштабной войны.



"Национальный банк компенсирует дефицит валюты, позволяя лишь незначительное ослабление курса гривны как за неделю, так и в мае. По нашему мнению, он не будет спешить отказываться от политики крепкой гривны и в ближайшие месяцы", - говорится в обзоре.