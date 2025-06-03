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НБУ держит крепкую гривну: что будет с курсом доллара в ближайшие месяцы

Украина, Вторник 03 июня 2025 09:30
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НБУ держит крепкую гривну: что будет с курсом доллара в ближайшие месяцы Фото: ожидать изменения курса не стоит (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины держит стабильный курс гривны к доллару длительное время. Центробанк не будет менять политику в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU.

Как отмечается в обзоре, по итогам прошло недели НБУ оставил официальный курс гривны почти неизменным 41,53 грн/доллар и ослабил его по итогам мая на 0,13%. Наличный курс в системно важных банках также остался почти неизменным на уровне 41,2-41,7 грн/доллар.

На прошлой неделе дефицит валюты вырос именно на межбанковском рынке, на который опосредованно мог повлиять выходной в США в понедельник, поскольку предложение валюты могло частично сместиться во времени на предыдущую неделю. В то же время в розничном сегменте чистая покупка уменьшилась почти вдвое до 14 млн долларов, пишут аналитики ICU.

Интервенции НБУ на прошлой неделе составили 653 млн долларов, что лишь на 6% больше предыдущей недели и на 7% больше средненедельного объема с начала полномасштабной войны.
НБУ держит крепкую гривну: что будет с курсом доллара в ближайшие месяцы

"Национальный банк компенсирует дефицит валюты, позволяя лишь незначительное ослабление курса гривны как за неделю, так и в мае. По нашему мнению, он не будет спешить отказываться от политики крепкой гривны и в ближайшие месяцы", - говорится в обзоре.

Спрос на валюту в мае

Статистика НБУ свидетельствует, что спрос на валюту в мае от населения оставался минимальным. Украинцы за месяц купили в банках лишь 250 млн долларов, хотя в начале года эта сумма превышала 1 млрд долларов.

На межбанковском валютном рынке НБУ увеличил интервенции в мае на 30% до 2,9 млрд долларов.

Курс остается стабильным уже четыре месяца и на 3 июня составляет 41,61 грн/доллар.

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