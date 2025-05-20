НБУ тримає курс: що буде з доларом у найближчі місяці

Національний банк підтримує курс на рівні 41,5 грн/долар. У найближчі місяці ситуація кардинально не зміниться, а девальвація можлива наприкінці року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU.
Як зазначається в огляді, минулого тижня НБУ знову збільшив інтервенції, але зберіг курс гривні міцнішим ніж 41,5 грн/долар.
Дефіцит валюти на ринку залишається великим. НБУ продав за тиждень з резервів 755 млн доларів, збільшивши інтервенції на 21%.
Весь тиждень НБУ зберігав офіційний курс достатньо міцним і навіть незначно посилив гривню до 41,5 грн/долар за підсумками тижня. Готівковий курс також залишався відносно стабільним на рівні 41,2-41,7 грн/долар у системно важливих банках, йдеться в огляді.
Як зазначили аналітики, з огляду на різке зростання інтервенцій минулого тижня, НБУ прагне забезпечувати достатню, а може й надмірну пропозицію валюти на ринку, щоб зберігати гривню міцною.
"На нашу думку, НБУ продовжуватиме політику міцної гривні у найближчі місяці, відкладаючи поступове й незначне ослаблення курсу гривні на кінець року, як і торік", - йдеться в огляді.
Нагадаємо, Україна цьогоріч отримає рекордну міжнародну допомогу, через що прогнози щодо курсу долара змінюються.
Зокрема аналітики інвесткомпанії Dragon Capital покращили прогноз курсу на кінець року до 44 грн/долар з 45 грн/долар).
Міжнародний валютний фонд у квітні істотно поліпшив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе у 2025 році 42,5 грн/долар (прогноз за жовтень минулого року - 45,0 грн/долар).
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