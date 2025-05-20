НБУ тримає курс: що буде з доларом у найближчі місяці

Як зазначається в огляді, минулого тижня НБУ знову збільшив інтервенції, але зберіг курс гривні міцнішим ніж 41,5 грн/долар.

Дефіцит валюти на ринку залишається великим. НБУ продав за тиждень з резервів 755 млн доларів, збільшивши інтервенції на 21%.

Весь тиждень НБУ зберігав офіційний курс достатньо міцним і навіть незначно посилив гривню до 41,5 грн/долар за підсумками тижня. Готівковий курс також залишався відносно стабільним на рівні 41,2-41,7 грн/долар у системно важливих банках, йдеться в огляді.



Як зазначили аналітики, з огляду на різке зростання інтервенцій минулого тижня, НБУ прагне забезпечувати достатню, а може й надмірну пропозицію валюти на ринку, щоб зберігати гривню міцною.

"На нашу думку, НБУ продовжуватиме політику міцної гривні у найближчі місяці, відкладаючи поступове й незначне ослаблення курсу гривні на кінець року, як і торік", - йдеться в огляді.