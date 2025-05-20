НБУ держит курс: что будет с долларом в ближайшие месяцы

Национальный банк поддерживает курс на уровне 41,5 грн/доллар. В ближайшие месяцы ситуация кардинально не изменится, а девальвация возможна в конце года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU.
Как отмечается в обзоре, на прошлой неделе НБУ снова увеличил интервенции, но сохранил курс гривны крепче 41,5 грн/доллар.
Дефицит валюты на рынке остается большим. НБУ продал за неделю из резервов 755 млн долларов, увеличив интервенции на 21%.
Всю неделю НБУ сохранял официальный курс достаточно крепким и даже незначительно усилил гривну до 41,5 грн/доллар по итогам недели. Наличный курс также оставался относительно стабильным на уровне 41,2-41,7 грн/доллар в системно важных банках, говорится в обзоре.
Как отметили аналитики, учитывая резкий рост интервенций на прошлой неделе, НБУ стремится обеспечивать достаточное, а может и избыточное предложение валюты на рынке, чтобы сохранять гривну крепкой.
"По нашему мнению, НБУ будет продолжать политику крепкой гривны в ближайшие месяцы, откладывая постепенное и незначительное ослабление курса гривны на конец года, как и в прошлом году", - говорится в обзоре.
Напомним, Украина в этом году получит рекордную международную помощь, из-за чего прогнозы по курсу доллара меняются.
В частности аналитики инвесткомпании Dragon Capital улучшили прогноз курса на конец года до 44 грн/доллар с 45 грн/доллар).
Международный валютный фонд в апреле существенно улучшил прогноз курса доллара к гривне до 2030 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2025 году 42,5 грн/доллар (прогноз за октябрь прошлого года - 45,0 грн/доллар).
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