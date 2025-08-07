НБУ тестуватиме цифрову валюту: Пишний розкрив плани по е-гривні

"Ми хочемо, щоб цей пілот дав нам максимум інформації для ухвалення рішення щодо широкомасштабного випуску. Паралельно ми дуже уважно дивимося на те, як розвивається процес щодо CBDC в інших центральних банках", - сказав Пишний.

За його словами, особлива увага приділяється розвитку проєкту "Цифровий євро", враховуючи євроінтеграційний курс України. Команда НБУ взаємодіє з Європейським центральним банком, з Bundesbank, Банком Бельгії, Банком Франції та Банком Сінгапуру.

"Але говорити про те, що рішення щодо випуску е-гривні ось-ось відбудеться, зарано. Спочатку буде пілот, ми до цього пілоту наразі готуємося", - попередив голова Нацбанку.