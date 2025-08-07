НБУ будет тестировать цифровую валюту: Пышный раскрыл планы по е-гривне

"Мы хотим, чтобы этот пилот дал нам максимум информации для принятия решения по широкомасштабному выпуску. Параллельно мы очень внимательно смотрим на то, как развивается процесс по CBDC в других центральных банках", - сказал Пышный.

По его словам, особое внимание уделяется развитию проекта "Цифровой евро", учитывая евроинтеграционный курс Украины. Команда НБУ взаимодействует с Европейским центральным банком, с Bundesbank, Банком Бельгии, Банком Франции и Банком Сингапура.

"Но говорить о том, что решение о выпуске е-гривны вот-вот состоится, рано. Сначала будет пилот, мы к этому пилоту сейчас готовимся", - предупредил глава Нацбанка.