НБУ будет тестировать цифровую валюту: Пышный раскрыл планы по е-гривне

У НБУ есть понимание потенциальной модели архитектуры е-гривны. Сейчас идет подготовка к пилотному проекту цифровой формы безналичной гривны, завершается поиск технологического партнера.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
"Мы хотим, чтобы этот пилот дал нам максимум информации для принятия решения по широкомасштабному выпуску. Параллельно мы очень внимательно смотрим на то, как развивается процесс по CBDC в других центральных банках", - сказал Пышный.
По его словам, особое внимание уделяется развитию проекта "Цифровой евро", учитывая евроинтеграционный курс Украины. Команда НБУ взаимодействует с Европейским центральным банком, с Bundesbank, Банком Бельгии, Банком Франции и Банком Сингапура.
"Но говорить о том, что решение о выпуске е-гривны вот-вот состоится, рано. Сначала будет пилот, мы к этому пилоту сейчас готовимся", - предупредил глава Нацбанка.
CBDC (Central Bank Digital Currency) выпускается государственным центральным банком (например, НБУ, ЕЦБ, ФРС). Это официальное платежное средство, как наличные, только в цифровой форме. Имеет юридический статус денег и обязательна к приему в оплату.
Криптовалюта выпускается частными лицами или сообществами (например, Bitcoin). Не подконтрольна ни одному государству или банку. В большинстве стран не является официальной валютой, ее статус варьируется. Может быть запрещена, ограничена или быть в свободном обращении.
Напомним, Национальный банк Украины изучает целесообразность внедрения собственной розничной цифровой валюты (CBDC) - е-гривны. Е-гривна должна стать дополнением к наличным средствам и средствам, хранящимся на счетах. Это не будет их заменитель, а лишь дополнительная возможность, которую можно использовать по желанию.
Как заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, наличные не исчезнут из обращения в случае введения электронных денег. По его словам, НБУ даже не рассматривает отказ от наличных средств.