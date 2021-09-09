НБУ згортає антикризові заходи та припиняє довгострокове рефінансування банків

Національний банк України (НБУ) згортає антикризові монетарні заходи. З IV кварталу 2021 року буде припинено проведення операцій із довгострокового рефінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка на брифінгу, який транслювався на Youtube .

Як зазначив голова НБУ, це буде зроблено з метою посилення ефекту від підвищення облікової ставки та стримування інфляції.

"Згортання антикризових монетарних заходів відповідає напряму монетарної політики Національного банку, спрямованої на стримування інфляції. Водночас це рішення не матиме негативного впливу на банківську систему з огляду на збереження високого профіциту ліквідності", - зазначив Шевченко.

Останній тендер із довгострокового рефінансування відбудеться 10 вересня, а аукціон своп процентної ставки - 29 вересня.

"Припинення здійснення Національним банком операцій з процентного свопу не означає втрату зацікавленості з боку регулятора до розвитку цього інструменту. Ми готові й надалі обговорювати напрями вдосконалення інфраструктури сегментів фінансового ринку", - доповнив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Крім того, Національний банк продовжив нормалізацію операційного дизайну монетарної політики з метою підвищення ефективності монетарної трансмісії. Так, з 1 жовтня 2021 року строковість операцій з надання кредитів рефінансування на щотижневих тендерах скорочено з 90 до 30 днів.