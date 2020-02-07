НБУ порівняв втрати експортерів від курсу долара та падіння світових цін

Фото: Авдіївський коксохім (РБК-Україна)

Через курс долара металурги втратили за рік 5 млрд грн, через ціни - 25 млрд

Чисті втрати підприємства гірничо-металургійного комплексу (ГМК) у 2019 році від зміцнення курсу гривні до долара були в кілька разів меншими порівняно з втратами від зниження цін. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" (лютий 2020 року) Національного банку України (НБУ).

Як зазначається у звіті, в українській промисловості домінує ГМК (сукупна частка металургії, добувної промисловості та виробництва коксу разом складає майже третину промисловості). Однак, попри те, що Україна входить у ТОП-15 найбільших виробників сталі, українські експортери не впливають на світове ціноутворення.

За даними НБУ, слабкі результати металургійної промисловості мали основний внесок у зниження промислового виробництва у 2019 році. У свою чергу, на стан металургії визначальний вплив мало погіршення зовнішньої кон’юнктури. Ціни на різні види сталі знизилися в середньому за 2019 рік на 15-20%, зокрема експортні ціни на українські метали знизилися в середньому на 60-70 доларів за тонну порівняно з попереднім роком. Ураховуючи поквартальну динаміку як цін, так і обсягів відвантажень чорних металів на експорт, зниження експорту українських металургів за рахунок падіння світових цін у 2019 році становило більше 1 млрд доларів.

"Зміцнення гривні лише підсилило цей ефект. Так, за припущення про утримання обмінного курсу на рівні 27 грн/долар з квітня 2019 року, "втрати" експортної виручки в гривневому еквіваленті становили 9,3 млрд грн. Однак у виробництві металургійної продукції використовуються сировина та комплектуючі (проміжне споживання), значна частка яких імпортується, а також продукція інших видів діяльності, для виробництва якої також був використаний імпорт. Тож від здешевлення імпорту (з урахуванням вторинних ефектів), було зекономлено 4,2 млрд грн. Відповідно, чисті втрати від зміцнення курсу були в кілька разів меншими порівняно з втратами від зниження цін", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився за січень-грудень 2019 року на 14,5%. За даними НБУ, курс знизився з 27,69 грн/долар на 29 грудня 2018 року до 23,69 грн/долар на 28 грудня 2019 року. Середньорічне значення склало 25,85 грн/долар.

Відзначимо, за даними Національного банку України, у 2019 році зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) в Україні уповільнилося до 1,4%, що у 2,7 рази менше, ніж у 2018 році.