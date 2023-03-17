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У НБУ спростували можливість Фрідмана та Авена продати їх частки в "Сенс Банку"

Фото: у НБУ спростували можливість Фрідмана та Авена продати їх частки в "Сенс Банку" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен не можуть продати свої частки в "Сенс Банку" (раніше "Альфа-Банк"), оскільки проти них запроваджено санкції України та Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

"Враховуючи накладені на Фрідмана та Авена санкції Радою ЄС, а також санкції РНБОУ, застосовані до Фрідмана, Авена та Косогова (російського олігарха Андрія Косогова - ред.), всі зазначені особи позбавлені права розпоряджатися власними активами та відчужувати їх у будь-який спосіб до зняття санкцій", - сказано у повідомленні НБУ.

Що передувало

Симеон Дянков - довірена особа, якій передано право управління частинами власників банку, стверджував, що нібито найближчим часом має відбутися зустріч із представниками НБУ та Офісу президента для обговорення питання продажу "Сенс Банку".

Для нього нібито вже знайшовся покупець у Польщі.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що російські олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен планують продати свої частки в "Альфа-Банку" для виходу з-під санкцій.

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