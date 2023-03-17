У НБУ спростували можливість Фрідмана та Авена продати їх частки в "Сенс Банку"

"Враховуючи накладені на Фрідмана та Авена санкції Радою ЄС, а також санкції РНБОУ, застосовані до Фрідмана, Авена та Косогова (російського олігарха Андрія Косогова - ред.), всі зазначені особи позбавлені права розпоряджатися власними активами та відчужувати їх у будь-який спосіб до зняття санкцій", - сказано у повідомленні НБУ.

Що передувало

Симеон Дянков - довірена особа, якій передано право управління частинами власників банку, стверджував, що нібито найближчим часом має відбутися зустріч із представниками НБУ та Офісу президента для обговорення питання продажу "Сенс Банку".

Для нього нібито вже знайшовся покупець у Польщі.