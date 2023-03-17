В НБУ опровергли возможность Фридмана и Авена продать их доли в "Сенс Банке"

"Учитывая наложенные на Фридмана и Авена санкции Советом ЕС, а также санкции СНБОУ, примененные к Фридману, Авену и Косогову (российскому олигарху Андрею Косогову - ред.), все указанные лица лишены права распоряжаться собственными активами и отчуждать их в любой способ до снятия санкций", - сказано в сообщении НБУ.

Что предшествовало

Симеон Дянков - доверенное лицо, которому передано право управления частями собственников банка, утверждал, что якобы в ближайшее время должна состояться встреча с представителями НБУ и Офиса президента для обсуждения вопроса продажи "Сенс Банка".

Для него якобы уже нашелся покупатель в Польше.