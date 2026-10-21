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У НБУ спростували чутки про відставку Пишного

15:30 21.10.2026 Ср
1 хв
aimg Марія Кучерявець aimg Ростислав Шаправський
Фото: голова Нацбанку Андрій Пишний (facebook.com/pyshnyy)

У НБУ спростували поширені в медіа чутки про те, що глава Національного банку України Андрій Пишний нібито "подав заяву про відставку" після обшуків НАБУ.

Про це Нацбанк повідомив в коментарі РБК-Україна.

Обшуки у Пишного

Вранці 21 жовтня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що детективи за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводили слідчі дії у приміщенні Національного банку та за місцем проживання одного зі співробітників.

В НАБУ наголосили, що "жодну особу не затримували та нікому не повідомляли про підозру". Інші деталі справи не розголошують у межах досудового розслідування.

У Нацбанку підтвердили проведення слідчих дій та заявили, що установа продовжує працювати у штатному режимі.

Додаткові пояснення обіцяли надати після завершення процесуальних дій.

Що відомо про Андрія Пишного

Андрій Пишний очолив Національний банк України у жовтні 2022 року. За його призначення проголосували 290 народних депутатів.

До цього він майже дев'ять років керував "Ощадбанком", куди прийшов у 2014 році.

Також Пишний працював у банківському секторі, був заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони та народним депутатом України VII скликання.

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Андрій ПишнийНаціональний банк УкраїниНАБУСАП