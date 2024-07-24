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НБУ спростив доступ іноземного капіталу для відбудови України

Фото: НБУ спростив доступ капіталу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк надав іноземним інвесторам прямий доступ до ринкових боргових інструментів (крім державних цінних паперів), спрямованих на відбудову і відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Так, з 24 липня НБУ зможе відкривати та обслуговувати рахунок в цінних паперах номінального утримувача для іноземного банку. Це дасть змогу з'єднати інфраструктуру вітчизняного та міжнародного фінансових ринків для доступу іноземного капіталу в Україну.

"Це відкриє шлях для іноземних інвестицій у фінансові інструменти, випущені для відбудови держави. Йдеться, зокрема, про облігації місцевих позик, інфраструктурні облігації, облігації міжнародних фінансових організацій та про інші боргові фінансові інструменти, спрямовані на відновлення України", - повідомили в НБУ.

Питання створення механізмів для прямого доступу іноземних інвесторів до ринкових боргових інструментів, крім державних цінних паперів, перебуває в фокусі програми з МВФ. "Внесення змін дасть змогу забезпечити виконання положень Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2019 році Clearstream вийшов на українські ринки капіталу і запустив "лінк" з депозитарієм НБУ. Це дало змогу забезпечити прямий доступ іноземних інвесторів до ринку державних цінних паперів, номінованих у гривні.

Вкладення іноземців в державні облігації України у 2019 році рекордно зросли - нерезиденти інвестували в гривневі облігації уряду близько 4,3 млрд доларів. Це призвело до рекордного падіння курсу долара того року.

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