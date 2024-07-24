НБУ упростил доступ иностранного капитала для восстановления Украины

Так, с 24 июля НБУ сможет открывать и обслуживать счет в ценных бумагах номинального держателя для иностранного банка. Это позволит соединить инфраструктуру отечественного и международного финансовых рынков для доступа иностранного капитала в Украину.

"Это откроет путь для иностранных инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные для восстановления государства. Речь идет, в частности, об облигациях местных займов, инфраструктурных облигациях, облигациях международных финансовых организаций и других долговых финансовых инструментах, направленных на восстановление Украины", - сообщили в НБУ.

Вопрос создания механизмов для прямого доступа иностранных инвесторов к рыночным долговым инструментам, кроме государственных ценных бумаг, находится в фокусе программы с МВФ. "Внесение изменений позволит обеспечить исполнение положений Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ", - говорится в сообщении.