НБУ спрогнозировал влияние на экономику снижения рисков безопасности в Украине

По его словам, это будет способствовать дальнейшему оживлению экономической активности в стране и возвращению ВВП к росту уже во II квартале следующего года.

Для реализации этого прогноза важным является также продолжение международной финансовой помощи. В частности, в прогноз НБУ закладывается запуск новой программы с Международным валютным фондом в 2023 году, по которой сейчас идут переговоры, отметил Николайчук.

Напомним, по базовому прогнозу НБУ, обнародованному в июле, экономика Украины сократится на треть в 2022 году и лишь частично нивелирует потери в 2023-2024 годах. В 2023 году ожидается рост на 5,5%, в 2024 году - на 4,9%.

В то же время макропрогноз содержит и альтернативный сценарий. В случае длительного сохранения высоких рисков безопасности экономическая активность в 2023 году будет оставаться подавленной - ВВП вырастет лишь на 2%, а полноценное восстановление начнется не раньше 2024 года.

Вместе с тем, в НБУ заявляли, что центробанк "не прогнозирует ход военных событий, однако должен делать различные предположения относительно них как определяющего фактора влияния на экономику".