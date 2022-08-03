UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ спрогнозировал влияние на экономику снижения рисков безопасности в Украине

Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Основным предположением базового сценария макропрогноза Национального банка является снижение рисков безопасности до конца 2022 года. Но существует и альтернативный сценарий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука, во время звонка с инвесторами, организованного Morgan Stanley.

По его словам, это будет способствовать дальнейшему оживлению экономической активности в стране и возвращению ВВП к росту уже во II квартале следующего года.

Для реализации этого прогноза важным является также продолжение международной финансовой помощи. В частности, в прогноз НБУ закладывается запуск новой программы с Международным валютным фондом в 2023 году, по которой сейчас идут переговоры, отметил Николайчук.

Напомним, по базовому прогнозу НБУ, обнародованному в июле, экономика Украины сократится на треть в 2022 году и лишь частично нивелирует потери в 2023-2024 годах. В 2023 году ожидается рост на 5,5%, в 2024 году - на 4,9%.

В то же время макропрогноз содержит и альтернативный сценарий. В случае длительного сохранения высоких рисков безопасности экономическая активность в 2023 году будет оставаться подавленной - ВВП вырастет лишь на 2%, а полноценное восстановление начнется не раньше 2024 года.

Вместе с тем, в НБУ заявляли, что центробанк "не прогнозирует ход военных событий, однако должен делать различные предположения относительно них как определяющего фактора влияния на экономику".

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины