НБУ спрогнозував вплив на економіку зниження безпекових ризиків в Україні

За його словами, це сприятиме подальшому пожвавленню економічної активності в країні та поверненню ВВП до зростання вже у ІІ кварталі наступного року.

Для реалізації цього прогнозу важливим є також продовження міжнародної фінансової допомоги. Зокрема, у прогноз НБУ закладається запуск нової програми з Міжнародним валютним фондом у 2023 році, щодо якої нині йдуть перемовини, зазначив Ніколайчук.

Нагадаємо, за базовим прогнозом НБУ, оприлюдненим в липні, економіка України скоротиться на третину у 2022 році та лише частково нівелює втрати у 2023-2024 роках. У 2023 році очікується зростання на 5,5%, у 2024 році - на 4,9%.

Водночас макропрогноз містить і альтернативний сценарій. У разі тривалого збереження високих безпекових ризиків економічна активність в 2023 році залишатиметься пригніченою - ВВП зросте лише на 2%, а повноцінне відновлення розпочнеться не раніше 2024 року.

Разом з тим, у НБУ заявляли, що центробанк "не прогнозує перебіг воєнних подій, проте мусить робити різні припущення щодо них як визначального фактору впливу на економіку".