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НБУ совместно с омбудсменом будут бороться с незаконными действиями коллекторов

Киев, Четверг 24 сентября 2020 10:44
НБУ совместно с омбудсменом будут бороться с незаконными действиями коллекторов
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Меморандума о сотрудничестве между Национальным банком и уполномоченным Верховной рады по правам человека подписан 24 сентября. Одним из направлений совместной работы будет борьба с незаконными действиями коллекторских компаний.

Меморандум подписали глава НБУ Кирилл Шевченко и омбудсмен Людмила Денисова.

"Мы начинаем тесное сотрудничество и координацию наших действий с уполномоченным Верховной рады. Меморандум посвященный защите персональных данных финансовыми учреждениями. В эпоху диджитализации и активного развития онлайн-услуг защита персональных данных занимает критически важное место", - отметил Шевченко.

В свою очередь Денисова заявила, что сфера финансовых услуг в части коллекторской деятельности почти не урегулирована в законодательстве, это порождает, что нарушаются права людей.

Омбудсмен сообщила, что к ней поступают жалобы, среди которых 60% - сообщение о нарушении прав на приватность. "Коллекторские компании обрабатывают незаконно персональные данные этих людей, оказывают психологическое давление на должников и близких", - сказала она.

Напомним, Национальный банк совместно с комитетом Верховной рады разработали концепцию новой работы компаний, занимающихся взиманием долгов. Она предусматривает лицензирование таких компаний Национальным банком, введение публичного реестра и запрет банкам и финансовым компаниям работать с так называемыми "черными" коллекторами.

Ранее Национальный банк Украины предоставил разъяснение по правомерности действий коллекторов, которые помогают получить от должников непогашенные кредитные средства. В НБУ также пояснили, как защитить себя в случае угроз или навязчивых звонков.

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