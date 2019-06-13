НБУ сообщил об очередной попытке отстранить Рожкову

Национальный банк сообщил об очередной попытке запретить первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой выполнять должностные обязанности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, в НБУ поступило письмо от физического лица, из содержания которого можно сделать заключение, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области якобы принял решение о запрете Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

Однако никакого соответствующего решения суда не содержится в Едином государственном реестре судебных решений и, соответственно, Национальный банк не получал его от суда.

В НБУ не могут утверждать, что информация о наличии соответствующего постановления соответствует действительности. "Если это так, то Национальный банк обжалует его в предусмотренном законом порядке", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае в Окружной административный суд города Киева поступил иск от народного депутата Юрия Савчука с требованием запретить Екатерине Рожковой исполнять полномочия первого заместителя главы НБУ.

Отметим, в прошлом году депутаты Верховной Рады Игорь Луценко и Александр Дубинин также пытались в судебном порядке ограничить Екатерину Рожкову в исполнении должностных полномочий. В мае 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил апелляционную жалобу НБУ и подтвердил правомерность исполнения Рожковой своих должностных обязанностей.