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НБУ сообщил об очередной попытке отстранить Рожкову


Барышевский суд якобы запретил Рожковой исполнять обязанности первого замглавы НБУ

Национальный банк сообщил об очередной попытке запретить первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой выполнять должностные обязанности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, в НБУ поступило письмо от физического лица, из содержания которого можно сделать заключение, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области якобы принял решение о запрете Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

Однако никакого соответствующего решения суда не содержится в Едином государственном реестре судебных решений и, соответственно, Национальный банк не получал его от суда.

В НБУ не могут утверждать, что информация о наличии соответствующего постановления соответствует действительности. "Если это так, то Национальный банк обжалует его в предусмотренном законом порядке", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае в Окружной административный суд города Киева поступил иск от народного депутата Юрия Савчука с требованием запретить Екатерине Рожковой исполнять полномочия первого заместителя главы НБУ.

Отметим, в прошлом году депутаты Верховной Рады Игорь Луценко и Александр Дубинин также пытались в судебном порядке ограничить Екатерину Рожкову в исполнении должностных полномочий. В мае 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил апелляционную жалобу НБУ и подтвердил правомерность исполнения Рожковой своих должностных обязанностей.

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