НБУ повідомив про чергову спробу відсторонити Рожкову

Національний банк повідомив про чергову спробу заборонити першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій виконувати посадові обов’язки. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, до НБУ надійшов лист від фізичної особи, зі змісту якого вбачається, що 11 червня Баришівський районний суд Київської області нібито ухвалив рішення про заборону Рожковій брати участь у засіданнях правління та виконувати покладені на неї посадові обов’язки.

Однак жодної відповідної ухвали суду не міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень та, відповідно, Національний банк не отримував її від суду.

У НБУ не можуть стверджувати, що інформація про наявність відповідної ухвали відповідає дійсності. "Якщо це так, то Національний банк оскаржить її в передбаченому законом порядку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у травні до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від народного депутата Юрія Савчука з вимогою заборонити Катерині Рожковій виконувати повноваження першого заступника голови НБУ.

Відзначимо, у минулому році депутати Верховної Ради Ігор Луценко та Олександр Дубінін також намагалися у судовому порядку обмежити Катерину Рожкову у виконанні посадових повноважень. У травні 2018 року Апеляційний суд міста Києва задовільнив апеляційну скаргу НБУ та підтвердив правомірність виконання Рожковою своїх посадових обов’язків.