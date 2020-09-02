НБУ сократит в 1,5 раза количество номиналов банкнот и монет в обращении

Национальный банк Украины планирует упростить наличные расчеты с помощью изъятия из обращения старых монет и банкнот. Номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 единиц.

Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы идем к тому, что на протяжении ближайших лет отойдем от того, что номинальный ряд монет и банкнот, который сейчас насчитывает 17 единиц, мы его приведем к ряду из шести монет и шести банкнот", - сказал он.

По его словам, изменения не приведут к потерям для граждан, а позволят государству и участникам денежного обращения сократить затраты на обращение гривны.

"Старые номиналы создают пестрый ряд в кошельках, вызывает проблемы для того, чтобы распознать - это валидная банкнота или подделка. Поэтому, когда мы их выводим, мы просто упрощаем распознавание, какая монета может приниматься, какая нет", - добавил он.

Шабан также обосновал такие шаги экономической целесообразностью. Он напомнил, что НБУ начал чеканить монеты 1, 2, 5 и 10 гривен, которые живут 20-25 лет.

"У бумажной банкноты более короткий срок жизни. Мы просто будем постепенно заменять в обращении 1 и 2-гривневые банкноты на монеты", - сказал он.

Напомним, Национальный банк выводит из обращения монету номиналом 25 копеек. С 1 октября монета этого номинала перестает быть платежным средством.

Отметим, Национальный банк Украины активизирует вывод из обращения банкнот номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины выводит из оборота банкноты старых образцов. С 1 октября банкноты, которые печатались до 2003 года, перестают быть платежным средством.