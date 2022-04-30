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НБУ скоротив продаж валюти з резервів за останній тиждень

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Україна, Субота 30 квітня 2022 09:06
НБУ скоротив продаж валюти з резервів за останній тиждень Фото: НБУ скоротив продаж валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 25 по 29 квітня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 448,08 млн доларів і 108,25 млн євро. При цьому НБУ купив 1,5 млн доларів і 5,5 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Продаж скоротився в порівнянні з минулого тижня, коли НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 546,71 млн доларів і 201,93 млн євро, а також купив 6,0 млн євро.

З початку року НБУ купив на міжбанку 1781,30 млн доларів і 96,67 млн євро. При цьому НБУ продав 5846,39 млн доларів і 1485,81 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 4065,09 млн доларів і 1389,14 млн євро.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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