НБУ резко увеличил продажу валюты из резервов за последнюю неделю

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 18 по 22 апреля 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 546,71 млн долларов и 201,93 млн евро. При этом НБУ купил 6,0 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

С начала года НБУ купил на межбанке 1 779,80 млн долларов и 91,17 млн евро. При этом НБУ продал 5 398,31 млн долларов и 1 377,56 млн евро.

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